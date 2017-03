Brand garagebedrijf Bovenweg ’t Harde

Zaterdagochtend is er een brand ontstaan bij garagebedrijf Kielman aan de bovenweg ’t Harde. De uitslaande brand legde een groot deel van een loods in as. In de wijde omtrek werd de rookontwikkeling te zien.

De brandweer probeer te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden en dit lukte ook. Rond 11 uur werd het sein brandmeester gegeven.