Business Club N.V. lanceert Academy

De Business Club N.V. start een nieuw initiatief. De Business Club Academy gaat vanaf 2017 op laagdrempelige wijze cursussen aanbieden voor ondernemers en hun medewerkers. Diverse onderwerpen zullen voorbijkomen. Allemaal gericht op het up to date houden van de kennis en vaardigheden van ondernemers. Vanaf april gaat de Academy van start met cursussen rondom Marketing en Sales.

‘In de afgelopen seizoenen hebben we regelmatig kennissessies georganiseerd en we merkten dat er een hoge waardering was voor deze sessies.’ geeft bestuurslid Patrick Visch aan. ‘Door de groei van de Business Club N.V. en de diversiteit van de aangesloten ondernemers was het de hoogste tijd om de kennissessies door te ontwikkelen tot de Business Club Academy.”

Deelnemers worden ook aan het werk gezet tijdens de cursussen. Bij de cursus Marketing resulteert dit bijvoorbeeld in een marketingplan voor het eigen bedrijf. Net als bij de evenementen van de Business Club worden de kosten laag gehouden en de activiteiten in de avonduren georganiseerd. “Overdag zijn ondernemers aan het werk, de avonden zijn geschikt voor dergelijke cursussen”, aldus Patrick Visch.

Bestuurslid Johan van Putten is positief. “De Academy wordt onderscheidend door de medewerking van toppers uit de praktijk. De cursusleiders hebben de nodige ervaring in hun vakgebied en zijn hier dagelijks mee bezig. Daarnaast werken we met kleine groepen. Zo hebben ondernemers niet het gevoel dat ze de schoolbanken ingaan, maar worden ze echt geholpen met de actualiteit die speelt in hun bedrijf.”

Vanaf april zal de eerste cursus bij te wonen zijn. Voor meer informatie en inschrijven kan men terecht op www.businessclubnv.nl of contact opnemen met Patrick Visch, 06-12448821