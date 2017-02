Business Club N.V. nodigt ondernemers voor Lenteborrel

Op donderdag 9 maart zijn de ondernemers uit de regio welkom bij Bel Business Centre om alvast de lente in te luiden. De Nunspeetse ondernemers Bart Bel en Sander Drenth zijn de gastheren van deze middag en nodigen samen met de Business Club N.V. de ondernemers uit de regio uit voor een Lenteborrel.

“We proberen als Business Club N.V. een afwisselend en inspirerend programma aan te bieden aan de ondernemers met veel sprekers en activiteiten”, aldus bestuurslid Eddy Pater “Het leek ons dit keer een goed idee om juist de ontmoeting tussen ondernemers centraal te stellen. Hoe kan dat beter dan door het organiseren van een gezellige borrel?”.

De bijeenkomsten van de Business Club kenmerken zich door een laagdrempelig karakter. ‘Alle ondernemers zijn welkom om eens vrijblijvend kennis te maken. We komen in de avonduren samen, want overdag moet er gewerkt worden.’ Zegt bestuurslid Johan van Putten.

Uiteraard wordt er goed gezorgd voor de inwendige mens. ‘Bij een borrel hoort ook wat te eten.’ besluit gastheer Sander Drenth.

Op 9 maart start de lenteborrel om 18.00 uur en zal rond 21.00 uur afgelopen zijn.

Ondernemers die de lenteborrel willen bijwonen of meer willen weten over de Business Club N.V. kunnen contact opnemen via www.businessclubnv.nl, via info@businessclubnv.nl of bij Patrick Visch op telefoonnummer 06-1244 8821.