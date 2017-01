Business Club N.V. ontvangt Tweede Kamerleden

Op maandag 6 februari komen landelijke politici van VVD, PvdA en CDA op bezoek bij de Business Club N.V. De Tweede Kamerleden zullen ontvangen worden in het prachtige nieuwe pand van Van Klompenburg Hekwerk en Beveiligingen in Elburg.

‘Vorig jaar hebben we een ontzettend leuke bijeenkomst en een open gesprek met Agnes Mulder (CDA) gehad’ zegt voorzitter Marcel van ’t Hul. ‘Dat smaakte zeker naar meer’. Dit jaar komt Agnes Mulder niet alleen. Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) en kandidaat Kamerlid Martijn de Kort (PvdA) zullen er ook bij zijn. ‘Het belooft een interactieve avond te worden waarin er volop gelegenheid is de voor ondernemers om met de Kamerleden vooruit te blikken op de landelijke verkiezingen van 15 maart en ze aan de tand te voelen over hun standpunten.

De gelegenheid om in het nieuwe pand van gastheer Van Klompenburg samen te komen wilde de Business Club ook niet aan zich voorbij laten gaan. Eigenaar Willem van Klompenburg en zijn zoon Maurits hebben in november 2016 het pand geopend met een receptie voor al hun relaties. ‘We ontvangen de ondernemers uit de regio graag, het is een mooie promotie van onze nieuwe locatie in Elburg.’ zegt Maurits van Klompenburg.

De Business Club N.V. zal tijdens deze avond ook een nieuw initiatief presenteren. ‘We zien steeds weer nieuwe kansen om iets voor ondernemers in de regio te kunnen betekenen en met dit initiatief kunnen we de Business Club een extra dimensie geven.’ Geeft bestuurslid Patrick Visch aan. Hij wil nog niets kwijt over wat er opgezet is. ‘Dat presenteren we 6 februari’.

Ondernemers die graag kennis willen maken met Business Club N.V. en haar leden zijn welkom om de avond bij Van Klompenburg vanaf 19.30 uur vrijblijvend bij te wonen. Aanmelden of meer informatie via patrick@businessclubnv.nl