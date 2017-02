Dieven aangehouden na achtervolging

DOORNSPIJK’t HARDE – Twee personen zijn vanmiddag aangehouden in verband met de diefstal van een Porsche 911. Aan de aanhouding ging een achtervolging vooraf die begon in Hattem. Via de A28 probeerden de twee te ontkomen. De auto werd in Doornspijk klemgereden alwaar de bestuurder werd ingerekend. Diens bijrijder was onderweg in ’t Harde uit het voertuig gesprongen. Hij werd opgespoord na de inzet van een politiehelikopter.

Een weggebruiker die de redactie van LMG inseinde, wist te vertellen dat hij ternauwernood ontkwam aan een aanrijding met de gestolen Porsche op de A28 tussen Wezep en ’t Harde. De autodieven haalden een vrachtwagen in via de vluchtstrook tijdens politie achtervolging. De man wilde juist invoegen na inhalen van diezelfde vrachtauto. Hij kwam met de schrik vrij.