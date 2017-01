Elskamp schiet S.V. ’t Harde in extremis naar de drie punten

Door een doelpunt van Henk Elskamp in de laatste minuut kon ’t Harde bij de hervatting van de competitie direct drie punten bijschrijven. In een wedstrijd van matig niveau komt ’t Harde na een half uur spelen op een 1-0 voorsprong door een kopbal van Terence ten Brink. Vlak na rust wist Nordberger met een mooi individuele actie de gelijkmaker te noteren, maar uiteindelijk bleven de punten in ’t Harde, die hiermee op 20 punten komen en de aansluiting met de grote middenmoot hebben gerealiseerd.

’t Harde controleerde de eerste helft en kreeg na een kleine tien minuten een grote kans nadat Bilal Bella weggestuurd werd door Bram van De Worp. Bella was echter te onrustig en schoot van grote afstand over, terwijl doorlopen op de keeper een betere optie was.

Na een half uur spelen kwam ’t Harde op voorsprong. Een hoge voorzet van Bella werd door Terence ten Brink op waarde geschat en zijn kopbal viel precies binnen in de korte hoek, net langs de paal, 1-0.

Het eerste echte gevaar van Hattem ontstond nadat een bal die terug geschoten werd na een blessurebehandeling via Davey Visch op de lat belandde. Niet veel later moest Visch opnieuw optreden nadat een van de aanvallers van Hattem van dichtbij kon uithalen.

Arno Leusink, die voor het eerst sinds zijn blessure in de basis startte, was dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal uit een corner van Menno van ’t Hul kon net worden overgetikt door de keeper van Hattem.

Een domper voor ’t Harde was het uitvallen, kort voor rust, van aanvoerder Ten Brink met een op het oog vervelende knieblessure. Hij werd vervangen door Henrico Leusink, die hiermee zijn officiële debuut maakte voor het 1e elftal.

Na rust schoot Hattem uit de startblokken. Het was Nordberger die het centrale duo van ’t Harde te slim af was en met een geplaatste schuiver Visch kansloos liet.

Het vervolg van de wedstrijd gebeurde er weinig voor beide doelen tot aan de slotfase. Eerst was het de ingevallen Arjan van Putten, die een inzet van Hattem van de doellijn haalde. Niet veel later wist Van de Worp met een prima actie over de linkerkant de bal terug te trekken van af de achterlijn, maar zijn voorzet werd gemist door Henk Elskamp die een fractie te laat was.

Hiermee leek een gelijkspel het maximaal haalbare voor beide teams. Tot aan de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Een terugspeelbal werd door Visch naar voren gestreept en lanceerde hiermee Elskamp. Elskamp bleef koel in de 1-tegen-1 met de doelman en schoof de 2-1 binnen.

Waar ’t Harde dacht de drie punten binnen te hebben besloot Hattem tot een laatste offensief, maar het geluk ontbrak bij de gasten. Eerst werd een prima lange bal op waarde geschat door een lopende middenvelder, maar diens volley landde op de bovenkant van de lat. In de slotseconde werd nogmaals het houtwerk geraakt door de gasten nu door een afstandsschot die via de buitenkant van de paal naast ging.

De opluchting was er toen scheidsrechter van Dijk voor het laatst floot in de wedstrijd. Drie belangrijke punten voor ’t Harde. De Rabobank pupillen van de week Danica Palm en Hendriëlla van de Kamp hebben de dag gelukkig ook met een overwinning af kunnen sluiten. Volgende week speelt S.V. ’t Harde een uitwedstrijd tegen de huidige koploper VSCO ’61 uit Oosterwolde. De wedstrijd zal om 14.30 uur aanvangen.

Scoreverloop: 33e min. 1-0 Terence ten Brink, 46e 1-1 Felix Nordberger, 90e 2-1 Henk Elskamp.

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink (70e Arjan van Putten), Wesley Huenestein, Arno Leusink, Melvin Boender; Arnoud Kamerbeek, Terence ten Brink © (Henrico Leusink 42e), Menno van ‘t Hul; Bilal Bella (55e Jordy Huenestein), Henk Elskamp, Bram van de Worp.