Gratis proeflessen bij start dansseizoen Fons van Loon ’t Harde

’t HARDE – Op maandag 23 januari, woensdag 25 januari en vrijdag 27 januari zijn er uitgebreide mogelijkheden bij danscentrum Fons van Loon op ‘t Harde om uit te testen of dansen iets voor jou is.

Deelname aan deze gratis lessen leidt tot geen enkele verplichting.

Programma:

Maandag 23 januari

19.00u – 20.00u: Solo latin Beginners

20.00u – 21.00u: Stijldansen Beginners

Woensdag 25 januari

18.15u – 19.00u: Kidswing

19.00u – 20.00u: Dansfit

20.00u – 21.00u: Country linedance Beginners

Vrijdag 27 januari:

10.00u – 11.30u: Dansen voor alleengaande senioren

19.30u – 20.30u: Stijldansen Beginners

20.30u – 21.30u: Salsa Beginners

Het danscentrum is uitgerust met een 400m2 grote dansvloer, heeft een gezellige bar en is gevestigd in MFC Aperloo, Stadsweg 27 in ’t Harde.

Bel voor informatie 06-21234577 of bezoek de website www.danscentrumfonsvanloon.nl