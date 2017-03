Grote heidebrand op het Artillerie Schietkamp

’t HARDE – Op het terrein van Defensie in ’t Harde heeft vanmiddag een flinke heidebrand gewoed. Tot in de verre omgeving was de rook te zien. Een stuk heide van 300 bij 500 meter vatte vlam.

Studenten van de TU Delft deden oefeningen op het Artillerie Schietkamp met een raketmotor.. Door onbekende oorzaak ontplofte de motor opeens, waardoor de heide in brand vloog. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Door de droogte kostte het de brandweer veel moeite om het vuur te bestrijden. Aan het einde van de middag, rond 17.00 uur, was het vuur gedoofd. De brandweer van defensie kreeg hulp van de burgerbrandweer.