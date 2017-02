Grote verzamelbeurs zaterdag 18 februari MFC Aperloo

Zaterdag 18 februari alweer voor de 20e keer een grote verzamelbeurs van militaria en geüniformeerde beroepen in het MFC Aperloo in ’t Harde. Op de verzamelbeurs vindt u verzamelobjecten van uniformberoepen zoals militair, brandweer, politie, douane maar ook zaken van het rode kruis. Voor menig bezoeker een mooie aanvulling omdat er op dit gebied in Nederland nauwelijks of geen verzamelbeurzen bestaan. De diverse militaire verzamelobjecten zijn als sinds een aantal jaren de trekpleister voor veel verzamelaars uit het midden en noorden van het land.

De beurs biedt vele interessante zaken voor een breed publiek. Veel standhouders zijn er steevast weer om de bezoeker een breed scala aan verzamelobjecten aan te bieden. Het MFC Aperloo is een uitstekende beurs locatie. Het biedt alle faciliteiten die benodigd zijn zoals een uitstekende sporthal, ruime (gratis) parkeergelegenheid en een prima catering voor de inwendige mens. Ook is er voldoende ruimte om met collega verzamelaars onder het genot van een kop koffie / thee kennis uit te wisselen over de diverse verzamel richtingen. De beurs in ’t Harde geschikt voor jong en oud. De beursregels zijn heel duidelijk waar men zich aan dient te houden als standhouder maar ook als bezoeker. Het is dan ook zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan de beurs.

Tevens is dit een mooie gelegenheid om u militaire, brandweer etc. etc. spullen die nog op zolder liggen te verkopen. Voor informatie bezoekt u de website www.militariabeurs.info Hier kunt u zich ook aanmelden om een tafel te huren.

De verzamelbeurs is geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. De toegang bedraagt 3 euro en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen. U komt toch ook een bezoekje brengen!! De volgende beursdata voor 2017 zijn op de zaterdagen: 8 april, 7 oktober en 9 december.