Hoogste punt tweede fase Centrumplan ’t Harde bereikt

‘t HARDE – Iris Uittien, manager Wonen van woningcorporatie UWOON en wethouder Jan Polinder hebben samen de vlag gehesen om te vieren dat hoogste punt in Centrumplan ’t Harde is bereikt. Dit deden zij onder toeziend oog van onder andere kopers en makelaars en vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV. Volgens Iris Uittien is er in een half jaar bouwen is er veel bereikt.

De verkoop verloopt goed want van de 24 koopwoningen zijn er tien verkocht. Op de overige woningen zijn een flink aantal opties genomen en makelaars melden dat er ook nog andere belangstellenden zijn. Zij is trots op het verhuren van de 22 huurappartementen aan ’s Heeren Loo, voor de doelgroep met een verstandelijke beperking.

Wethouder Jan Polinder benoemde nog eens de uitstekende plek om te wonen: dichtbij voorzieningen, openbaar vervoer waaronder de trein en natuurlijk de snelweg.