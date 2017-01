Huldiging kampioenen 2016 in MFC Aperloo

’t HARDE – Vrijdagavond 3 maart is het zover, de huldiging van de kampioenen van 2016. De kampioenen worden in het zonnetje gezet voor het hoog houden van de naam van de gemeente Elburg. Tevens worden er een tweetal prijzen uitgereikt, de ‘Arie Zwijnenburg Talent’ prijs en de Jo Huisman Trofee’.

De ‘Arie Zwijnenburg Talent’ prijs is een aanmoedigingsprijs voor een groot talent en wordt uitgereikt aan een individuele sport/sportster of team. De ‘Jo Huisman Trofee’ wordt uitgereikt aan de meest aansprekende/opvallende kampioen van 2016. Een jury bepaalt wie de prijzen in ontvangst mogen nemen.

Meld nu de kanmpioen en/of het talent van het afgelopen jaar (2016) of seizoen 2015-2016. Graag aanmelden met een omschrijvend verhal, foto en adresgegevens. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 januari 2013. Na de selectie ontvang je een schriftelijke uitnodiging voor deze avond.

De huldiging vindt plaats op 3 maart 2017 in het MFC Aperloo, Stadsweg 27 in ’t Harde.

Wie komen in aanmerking?

In aanmerking voor de huldiging komen teams of individuele sporters die een internationale, nationale of provinciale prijs hebben gewonnen. Ook districtskampioenen of degene die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd kunnen zich aanmelden. De huldiging is bestemd voor zowel kampioenen van verenigingen uit de gemeente elburg als kampioenen die wonen in de gemeente Elburg en lid zijn van een vereniging van buiten de gemeente, omdat binnen de vereniging een zodanige vereniging ontbreekt. Bij de teamsporten mogen alle jeugdteams die kampioen zijn geworden in het jaar 2016 zich aamelden. Bij de senioren beperkt de huldiging zich tot het eerste team. Clubkampioenen blijven buiten beschouwing. De opgegevens teams dienen tijdens de huldiging zoveel mogelijk compleet aanwezig te zijn.

Aanmelding bij voorkeur per mail: Of per post: Stichting WIEL, tav Tim Jansink,Lange wijden 33a, 8081 VS Elburg.