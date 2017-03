Kok & Heijkamp Makelaars opent vestiging in ’t Harde

‘T HARDE – Op donderdag 23 maart a.s. opent Kok & Heijkamp Makelaars een tweede vestiging. Het kantoor vestigt zich in het voormalige Rabobankgebouw aan de Eperweg 70 in ’t Harde.

Eigenaar Martin Kok van Kok & Heijkamp Makelaars: “In 2002 zijn we een kantoor in Nunspeet gestart. Dit kantoor is in de afgelopen vijftien jaar gegroeid tot een toonaangevend kantoor in de regio Nunspeet. Onze succesformule bleef de laatste jaren ook in de regio Elburg en ’t Harde niet onopgemerkt. Omdat het aantal woningverkoopaanvragen in die regio blijft groeien, besloten we een vestiging in ’t Harde te openen. Zo kunnen we onze opdrachtgevers nog dichter bij huis van dienst zijn.”

Kok & Heijkamp Makelaars viert de opening met een grandioze openingsactie. Iedere nieuwe opdrachtgever uit de gemeente Elburg ontvangt een gratis presentatiepakket t.w.v. € 795,-. Martin: “Dit zijn de kosten die je normaal gesproken bij de opstart van de verkoop betaalt, zoals fotografiekosten, advertentiekosten etc. Tot 1 juli 2017 bieden wij dit geheel gratis aan.” Tevens zijn er voor iedereen prachtige prijzen te winnen in verband met de opening. De acties staan vermeld op de website van het makelaarskantoor: www.kok-heijkamp.nl.