Nederlaag voor S.V. ’t Harde tegen SVI

’t Harde is in Zwolle tegen het hooggeplaatste SVI voor de tweede keer dit kalanderjaar tegen een nederlaag aangelopen. De nummer twee op de ranglijst was met 2-0 te sterk en pakte met de overwinning twee punten terug van de opgelopen achterstand op VSCO’61.

SVI begon onder aanvoering van de begaafde middenvelder Rijn en prima dribbelaar Veldman sterker aan de wedstrijd dan ’t Harde. Al in de beginfase liet Arno Leusink zich aftroeven door spits Zuidmeer, maar wist doelman Davey Visch diens inzet te pareren. Na een klein kwartier spelen volgde uit een vrije bal van Menno van ’t Hul de eerste speldenprik van ’t Harde. Melvin Boender miste bij de tweede paal echter net de bal om te kunnen scoren.

In de 22e minuut kwam SVI op voorsprong het was middenvelder Esmeijer die een voorzet van de rechterkant eenvoudig en volkomen vrij kon inkoppen in de verre hoek, 1-0. ’t Harde probeerde zich in de wedstrijd te knokken en kreeg via Kamerbeek een goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Zijn schot van een meter of elf, na een prima teruggelegde bal van Bram van de Worp, werd echter geblokt door een verdediger.

Vlak voor rust leek SVI de score te verdubbelen, maar de prima fluitende scheidsrechter Steen zag een duwfout voorafgaand aan een ingekopte hoekschop.

In de eerste periode na rust gooide ’t Harde meer strijd in de wedstrijd. Henk Elskamp was een plaag voor zijn directe tegenstander door op elke bal te lopen. Hij was het ook die een lange bal van Arno Leusink op waarde schatte, maar in de één-tegen-één met de keeper te snel de bal langs keeper en de verkeerde kant van de paal schoot.

’t Harde gaf niet op en was wederom vanuit een standaardsituatie genomen door Van ’t Hul gevaarlijk. Zijn vrije trap werd maar van dichtbij gemist door de ingevallen Wesley van de Roest. Niet veel later kwam de genadeklap voor ’t Harde. De verdediging stond niet goed na een snel genomen vrije bal. De voorzet over de rechterkant werd niet goed ingeschat door Visch en de bal belandde via de lat voor de voeten van invaller Sonsma, die de bal eenvoudig kon intikken, 2-0.

SVI kwam na de verdubbeling van de voorsprong niet meer in de problemen. Het was de maker van de tweede goal, Sonsma, die na een prima actie nog de buitenkant van de paal raakte. Scheidsrechter Steen blies na 3 minuten blessuretijd voor het einde van de wedstrijd en daarmee bleven de punten in Zwolle achter.

De komende twee zaterdagen staat er geen competitie op het programma voor ’t Harde. De ploeg van trainer Kooistra oefent a.s. zaterdag thuis tegen vv ’s Heerenbroek en de week erop uit tegen Zwart-Wit ’63. Op zaterdag 11 maart wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen FC RDC uit Deventer.

Scoreverloop: 22e min. 1-0 Esmeijer, 75e 2-0 Sonsma

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink, Wesley Huenestein, Arno Leusink, Melvin Boender (46e Michiel Vlijm); Arnoud Kamerbeek, Bram van de Worp, Menno van ’t Hul (85e Nick van Dijk); Bilal Bella, Henk Elskamp, Arjan van Putten (58e Wesley van de Roest).