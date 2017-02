Nieuwe bestemming Poshuis-locatie

De gemeente Elburg heeft samen met de Van de Poll Vastgoed BV aan de omwonenden en Dorpscomité op ‘t Harde plannen gepresenteerd voor de Poshuis-locatie aan de Munnikenweg. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) profiteert het hele ’t Harde van de gekozen oplossing: “Er komt een appartementengebouw met daarnaast een open waterberging van 3000 m3. Daarmee kunnen we in ’t Harde de mogelijke wateroverlast door zware regenbuien beter het hoofd bieden.”

Om de waterberging mogelijk te maken is het oorspronkelijke plan flink aangepast. “De plannen bestonden uit een gebouw met 15 appartementen in 4 bouwlagen en een gebouw met 10 appartementen in 3 bouwlagen 5 grondgebonden woningen. Nu komt er een appartementengebouw met 10 wooneenheden in 4 bouwlagen, een veel kleinere omvang. Wel gaat het om een stedenbouwkundige waardevolle versterking van de Munnikenweg”, aldus wethouder Henk Wessel.

Alleen bij nood

Het vullen van de open waterberging van 3.000 m3 is afhankelijk van de nood. Deze wordt alleen gevuld om wateroverlast te voorkomen. De omvang van de waterberging is afgestemd op de berekeningen voor het riool. Daaruit blijkt dat die omvang echt noodzakelijk is om (ook in de toekomst) zware regenbuien het hoofd te kunnen bieden.

Wethouder Henk Wessel ziet nog wel mogelijkheden voor een extra functie voor de waterberging: “Met zo’n lege bak kun je misschien ook andere dingen doen. Samen met Dorpscomité ’t Harde en de omwonenden kijken we naar de invulling hiervan. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor goede ideeën. Die kan men doorgeven aan het Dorpscomité.”