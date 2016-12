Pokertoernooi in Kokki’s café op vrijdag 30 december

Enkele weken geleden heeft er een pokertoernooi plaatsgevonden in Kokki’s café. Dit was een daverend succes met 40 deelnemers en solide organisatie. Reden om dit nog een keer over te doen.

Op vrijdag 30 december vindt er wederom een pokertoernooi plaats in Kokki’s café, aanvang is om 16.00. Het maximaal aantal spelers is 30 personen, inschrijven kan aan de bar. Inschrijfgeld is 35 euro (30 euro toernooi en 5 euro bounty). Bij uitschakeling kunnen spelers tot de eerste pauze eenmalig opnieuw inkopen. Nieuwe spelers kunnen tot de eerste pauze nog inkopen (mits er plek is).

Voorkom teleurstelling en kom dus op tijd!