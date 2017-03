Veel strijd, weinig goed voetbal en nul punten

’t Harde liep in de derby tegen ESC tegen de eerste thuisnederlaag aan van 2017. In een wedstrijd vol strijd, maar met weinig goed voetbal was een doelpunt van William Huenestein beslissend. De lepe middenvelder ontsnapte aan de dekking van Menno van ’t Hul en wist na tien minuten met een bekeken lob de score te openen. Door de nederlaag van ’t Harde en de winst van Oene en Olympia ’28 moet ’t Harde weer serieus in de strijd om de nacompetitie voor degradatie te ontlopen.

Na een rommelige openingsfase met nauwelijks kansen werd Huenestein in de 10e minuut de diepte ingestuurd. De organisatie bij ’t Harde was weg en zijn directe tegenstander Menno van ’t Hul was te laat om Huenestein af te stoppen. De uitkomende doelman Visch werd met een prima lob geklopt (0-1).

’t Harde leek zich te herpakken en probeerde veelal via de snelheid van Bilal Bella dreigend te worden. Zijn acties misten deze middag echter het juiste rendement. Na 25 minuten was aanvoerder Terence ten Brink met een schietkans dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot werd gekeerd door de Elburger doelman. Een minuut later moet Visch handelend optreden na een vlammend schot van Flokstra.

Na de rust probeerde ’t Harde met redelijk opportunistisch voetbal kansen te creëren. Grootste kans voor de groen-witten was er voor Henk Elskamp, maar zijn inzet (in buitenspelpositie) ging hoog over. Wim de Vries was namens de gasten dichtbij de beslissing. Een poging van dichtbij van de sterke spits werd gekeerd door Visch.

Beide ploegen creëerden in het vervolg van de wedstrijd nauwelijks kansen. ’t Harde was niet bij machte om een echt slotoffensief te forceren.

Door de nederlaag is het gat in verliespunten met de promotie-/degradatieplekken geslonken tot 2 punten in het voordeel van ’t Harde. Volgende week wacht een lastige uitwedstrijd bij Teuge. De thuiswedstrijd werd met ruime cijfers verloren, de ploeg van trainer Kooistra moet dus aan de bak.

Scoreverloop: 10e 0-1 William Huenestein

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink (75e Rick Veldkamp), Wesley Huenestein, Jordy Huenestein, Michiel Vlijm; Arnoud Kamerbeek ©, Melvin Boender, Menno van ‘t Hul; Bilal Bella, Henk Elskamp, Terence ten Brink ©.