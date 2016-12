Super Kerst Bingo Supporters Vereniging “Groen-Wit”

Elke derde vrijdag van de maand organiseert de Supporters Vereniging een bingo in het Clubhuis van de SV ’t Harde, dus ook vrijdag 16 december. Een ieder die het gezellig vind om een avondje bingo te spelen is welkom. Tijdens de pauze is de bar en de keuken geopend, zodat ook de inwendige mens niet vergeten hoeft te worden.

We beginnen om 19.30 uur en de kantine is vanaf 18.30 uur open. De bingo bij de SV ’t Harde is de goedkoopste en gezelligste in de regio.

Deze avond worden er 26 rondes bingo gedraaid, waarvan 5 hoofdrondes.

• Er is een super-hoofdronde van € 270,00;

• Er zijn 2 hoofdrondes van respectievelijk € 120,00 en € 100,00.

• En er zijn twee tussenrondes van respectievelijk € 70,00 en €50,00.

• Wij beginnen met een gratis boemerangronde van € 100,00.

• Er is éénmaal gratis koffie of fris.

• Tijdens de bingo worden er warme en koude hapjes geserveerd

• De kosten voor deelname zijn voor 3 dubbel spelen: € 18,- en voor 6 dubbel spelen: € 23,-.

Locatie is Clubhuis SV ’t Harde bovenweg 8 in ’t Harde. Voor inlichtingen kunt u bellen met: 0654654146