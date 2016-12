’t Harde deelt de punten met Wapenveld

In de laatste competitiewedstrijd van de heenronde heeft ’t Harde met 2-2 gelijkgespeeld in Wapenveld tegen WZC. Het duel dat gekenmerkt werd door veel strijd verdiende uiteindelijk geen winnaar. Doelpunten kwamen van het hoofd van Henk Elskamp en vanaf elf meter door Michael Jeensma.

WZC begon opportunistisch aan de wedstrijd door vanaf de aftrap direct voor diepte en strijd te zorgen. De eerste kleine mogelijkheid was dan ook voor de gastheren. ’t Harde leek niet erg onder de indruk en maakte gebruik van de ruimte achter de verdediging van WZC. Een diepe bal van Wesley Huenestein werd op waarde geschat door Michael Jeensma. De voorzet van Jeensma werd door Henk Elskamp binnengekopt na aarzelend ingrijpen van zijn directe verdediger, 0-1.

Tien minuten later had Jeensma de voorsprong moeten verdubbelen. Een pass van Elskamp werd subtiel verlengd door Bram van de Worp waardoor Jeensma een vrije doorgang kreeg op de keeper. In plaats van te vertrouwen op zijn techniek, besloot Jeensma snel te schieten en wist de doelman alsnog redding te brengen.

’t Harde had veel de bal, maar speelde slordig op de helft van de tegenstander. Op slag van rust wist WZC met een uitval, waarbij zowel Rico Leusink als ook Michiel Vlijm er verdedigend niet goed uitzagen, de gelijkmaker op het bord te zetten. Robin de Gruyter maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen door met zijn sterke linkerbeen de bal in de verre hoek langs Davey Visch te plaatsen, 1-1.

Na rust werd het spel van ’t Harde niet beter. De bal werd steeds minder vast gehouden en hierdoor golfde het spel op en neer. Met het inbrengen van Bilal Bella kwam er even een nieuw elan in het veld. Bella kreeg uit een counter over rechts de bal aangespeeld randje zestien meter. Zijn schot leek doeltreffend te zijn, maar werd geblokt door een verdediger van WZC. De bal kwam tegen de hand, maar was anders tegen het lichaam aangeschoten. Scheidsrechter Weuring zag het anders en gaf een strafschop. De strafschop werd onberispelijk via de lat binnengeschoten door Jeensma, 1-2.

Waar verwacht werd dat ’t Harde verder zou kunnen uitlopen, rechtte WZC nogmaals de rug. Davey Visch kon in een eerder één-tegen-één nog redding brengen met de rechtervoet, maar was kansloos toen hij met dezelfde voet een vrije trap van twintig meter trachtte te keren ,2-2.

Een kwartier voor tijd sloeg de vlam in de pan. Na een hard, maar fair duel op het middenveld besloot een aanvaller van WZC het recht in eigen hand te nemen. De overtreding vanachter, was direct rood waard en dat werd dan ook gegeven door Weuring. De frustraties bij de gastheren namen ziender ogen toe toen ook een van de stafleden van het veld werd gestuurd na aanmerkingen op de leiding.

Ondanks het numerieke overwicht kon ’t Harde aanvallend weinig potten meer breken. WZC was nog wel gevaarlijk vanuit de omschakeling, maar de finesse in de uitbraken ontbrak. Na een korte blessuretijd van slechts één minuut floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Op weg naar de kleedkamer liet een groot aantal supporters van WZC zich van hun slechtste kant zien, door de scheidsrechter in woord, gebaar en zelfs fysiek aan te vallen.

Afscheid

In de week in aanloop naar de wedstrijd tegen WZC heeft Michael Jeensma aangegeven vanwege privé redenen te moeten stoppen met het spelen van selectievoetbal. Een grote aderlating voor de ploeg, want ondanks dat Michael qua leeftijd de oudste van de groep is, zit er nog weinig sleet op zijn techniek, inzet en balvastheid. Ook in zijn (voorlopig) laatste wedstijd was Michael weer beslissend met een assist en een doelpunt. Na afloop van de wedstrijd hebben we Michael alvast geëerd met een verdiende bos bloemen en een wedstrijdshirt met zijn nummer 10. Als selectie hopen we uiteraard dat Michael, als zijn situatie het toelaat, terugkomt op zijn besluit, maar voor nu kunnen we alleen maar zeggen: Michael Bedankt voor al deze jaren en het ga je goed!

Scoreverloop: 4e minuut 0-1 Henk Elskamp, 43e minuut 1-1 Robin de Gruyter, 65e 1-2 Michael Jeensma, 70e 2-2 Mike Nijland.

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink, Jordy Huenestein, Wesley Huenestein, Michiel Vlijm; Menno van ’t Hul (60e Bilal Bella), Terence ten Brink ©, Arnoud Kamerbeek; Michael Jeensma, Henk Elskamp, Bram van de Worp (75e Melvin Boender).