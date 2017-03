’t Harde in slotfase ruim langs hekkensluiter

Mede dankzij twee bevliegingen van uitblinker Henk Elskamp in de slotminuten van de wedstrijd kon ’t Harde een ruime 4-1 zege bijschrijven. Eerst stelde bij Kamerbeek in staat van dichtbij binnen te tikken en vervolgens soleerde hij op onnavolgbare wijze door de verdediging van RDC om de 4-1 op het scorebord te zetten. Met de overwinning nam ’t Harde iets meer afstand van de plaatsen die verplichten tot het spelen van nacompetitie voor lijfsbehoud.

’t Harde speelde een matige eerste helft. De ploeg creëerde slechts een goede mogelijkheid. Waarbij Bilal Bella in de 5e minuut van de wedstrijd zijn directe tegenstander zijn hielen liet zien, maar kon Bram van de Worp de voorzet niet tot doelpunt promoveren.

RDC was daarentegen in die eerste helft de gevaarlijkste ploeg. De ploeg van trainer Parnela kreeg via aanvoerder Cadirci de mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar zijn kopbal werd gekeerd door keeper Davey Visch. Vlak voor rust vloog een afdraaiend schot van Brouwer net langs de goede kant van de kruising voor ’t Harde en bleef het tot aan de rust 0-0.

In de rust bracht trainer Jan Jaap Kooistra de van een blessure terugkerende Terence ten Brink in. Met de komst van Ten Brink werd het positiespel van de groen-witten zorgvuldiger en dat resulteerde er in dat drie minuten na rust de ban gebroken werd. Het was Bilal Bella die linksback Melvin Boender over de rechterkant de diepte instuurde. Diens korte voorzet werd prima op waarde geschat door Van de Worp, die simpel bij de eerste paal binnentikte, 1-0.

RDC had niet veel later de gelijkmaker moeten scoren. Linksbuiten Helms zette met een simpele beweging Rico Leusink opzij, echter ging zijn inzet via de binnenkant van de paal uit het doel van Visch. Minuten later kreeg Cadirci een vrije schietkans op de rand van de 16, maar zijn geplaatste schot ging ver over.

Een van de schrik bekomen ’t Harde verdubbelde de voorsprong nadat Elskamp Bella vrijspeelde door de as. Bella chipte de bal richting tweede paal, waar Ten Brink de bal prima binnenkantvoet binnenschoot, 2-0. ’t Harde bleek vervolgens niet bij machte om echt door te drukken. De ploeg had een strafschop verdiend na een overtreding op Boender in de 16 meter, maar de scheidsrechter wilde hier niet aan.

RDC ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar vond eerst in een scrimmage Visch op haar weg en in een latere fase was het laatste man Wesley Huenestein die tot twee keer toe een bal uit het doel wist te werken. Net toen ’t Harde leek de nul te gaan houden, ging Visch vreselijk in de fout. Het was Cadirci die profiteerde en tien minuten voor tijd de bal in het lege doel werkte, 2-1.

Tot aan de slotminuten werd het toch weer spannend. Het was uiteindelijk aanvalsleider Elskamp die het team hoogstpersoonlijk naar een veilige haven leidde. In de 89e minuut zette hij uitstekend door over de linkerkant en bood hij Arnoud Kamerbeek de mogelijkheid om met zijn linker de 3-1 binnen te schuiven. Een koud kunstje voor de routinier. In de 90e minuut ging Elskamp na het veroveren van de bal door Bella, iets boven de middenlijn, op avontuur. Hij soleerde langs drie verdedigers en rondde vervolgens beheerst af buitenkantvoet onder de doelman van RDC, 4-1.

De drie punten waren binnen en het gat met de promotie-/degradatieplekken is nu tot zes punten gegroeid. Het is zaak om dit de komende weken uit te breiden. Volgende week wacht hierin een directe concurrent, het Hatto Heim van oud S.V. ’t Harde-trainer Erwin Brem. De wedstrijd in Hattem vangt aan om 14.30 uur.

Scoreverloop: 48e 1-0 Bram van de Worp, 57e 2-0 Terence ten Brink, 80e 2-1 Cadirci, 89e 3-1 Arnoud Kamerbeek, 90e 4-1 Henk Elskamp

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink (70e Michiel Vlijm), Wesley Huenestein, Jordy Huenestein, Melvin Boender; Arnoud Kamerbeek ©, Bram van de Worp (89e Henrico Leusink), Menno van ‘t Hul; Bilal Bella, Henk Elskamp, Arjan van Putten (45e Terence ten Brink).