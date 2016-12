Tijdelijk beheer voor MFC Aperloo door Gemeente Elburg

‘t HARDE – De gemeente Elburg heeft met de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH) een intentieovereenkomst afgesloten voor het beheer van het MFC Aperloo. Tijdens de VGH-ledenvergadering van woensdag 21 december jl. zijn de leden hiermee akkoord gegaan.

Wethouder José Oosthoek (EB) kijkt terug op goede constructieve gesprekken met de overgangscommissie van de VGH en is blij met deze oplossing voor de komende periode: “Kern van de intentieverklaring is dat de gemeente met ingang van 1 januari 2017 tijdelijk verantwoordelijk is voor de beheer- en exploitatietaken van het MFC. Gedurende maximaal een jaar zorgt de gemeente voor de inzet van de benodigde capaciteit en ondersteuning. In dat jaar gaat de VGH samen met de gemeente goed kijken naar alle mogelijkheden voor de exploitatie van het MFC Aperloo.”

Het beheer van het MFC Aperloo is in handen van de VGH. Adriaan Vinju, de nieuwe voorzitter, heeft een duidelijke ambitie: “Wij willen het MFC transformeren in een dorpsvoorziening voor alle Hardenezen, jong en oud. Het is mooi dat de gemeente op ons verzoek tijdelijk de exploitatie- en beheerstaken overneemt. Dat geeft ons de slagkracht om het noodzakelijke veranderingsproces in gang te zetten, in samenwerking met alle Hardenezen.”

Speciale aandacht in de intentieverklaring is er voor de situatie van de medewerkers, verbonden aan het MFC Aperloo. Volgens José Oosthoek was dat rechtspositioneel gezien een lastige situatie: “Wij kunnen – als gemeente – deze medewerkers niet in directe dienst nemen. Dat is cao-technisch gezien niet toegestaan. Daarom is gekozen voor een constructie waarbij de gemeente tijdelijk verantwoordelijk is voor de exploitatie.”

Aansluiting samenleving

In de afgelopen periode bleek dat het voor de VGH steeds moeilijker was om bestuursleden te vinden, die het beheer en de exploitatie op zich willen nemen. Een belangrijke randvoorwaarde voor een goed beheer van een MFC is dat hiervoor voldoende draagvlak in de samenleving is. Daarom is het belangrijk dat het MFC goed aansluit op de wensen die in ’t Harde leven.

Wethouder José Oosthoek geeft de VGH nu de ruimte om die aansluiting te realiseren: “Ons beleid is er op gericht om het beheer van de maatschappelijke voorzieningen terug te leggen bij de samenleving. Wij bieden de VGH nu de kans om die verbinding te maken. Gelukkig heeft het huidige (demissionaire) bestuur zich langere tijd extra ingespannen om het MFC draaiende te houden. En met succes, waarvoor ik veel waardering heb. Daardoor kan de gemeente de exploitatie – hetzij tijdelijk – goed overnemen. Op deze manier zorgen we voor een goed functionerend MFC en creëren we de gelegenheid om met alle partijen goed te kijken naar de toekomstbestendige mogelijkheden van deze waardevolle voorziening.”