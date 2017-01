Tweede gelijkspel in oefencampagne voor ‘t Harde

’t HARDE – Ook de tweede wedstrijd van de voorbereiding op de hervatting van S.V. ’t Harde is geëindigd in een gelijkspel. Na een dramatische eerste helft met een 0-3 ruststand, wist de ploeg van trainer Kooistra na rust de rug te rechten en uiteindelijk alsnog gelijk te spelen. De doelpunten kwamen van de voeten van Bilal Bella, Bram van de Worp en Wesley van de Roest.

’t Harde speelde zonder de afwezige Michiel Vlijm, Arnoud Kamerbeek en hield de licht geblesseerde Menno van ’t Hul op de eerste helft op de bank. Hierdoor startte de van de JO19-1 overgekomen Henrico Leusink voor het eerst in de basis. De eerste helft van de wedstrijd was duidelijk in het voordeel van de gasten uit Stadshagen. De 0-3 voorsprong was terecht en zeker niet geflatteerd. ’t Harde werd afgebluft op voetballend vermogen en strijd. Wel creëerde de ploeg nog een paar grote kansen, maar spits Henk Elskamp had het vizier niet op scherp staan.

Na rust een ander ’t Harde. Met 2e elftal speler Wesley van de Roest op het middenveld en JO19-1 speler Joeri van Boven op linksbuiten, ging ’t Harde in een hoger tempo spelen. Na een assist van Bram van de Worp noteerde Bilal Bella de 1-3. Niet veel later scoorde Van de Worp zelf de aansluitingstreffer, 2-3.

Mede onder aanvoering van de 16-jarige debutant Pascal van Hulsteijn ging ’t Harde op zoek naar de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk nadat een harde vrije trap van Van Hulsteijn in de muur smoorde, maar opgepikt werd door van de Worp die de bal verder het doelgebied in caramboleerde. De vrijstaande Van de Roest wist zijn prima wedstrijd te bekronen met de gelijkmaker, 3-3.

In de slotfase ging ’t Harde, inmiddels spelend tegen 10 man van CSV, op zoek naar de winst. Joeri van Boven was dreigend met zijn acties en wist Melvin Boender vrij te spelen op de 16 meter, maar diens schot ging over. Even later draaide Van Boven zijn tegenstander weer dol, maar prikte hij de bal net naast het doel.

De 3-3 bleef de eindstand. Volgende week hervat S.V. ’t Harde de competitie tegen V.V. Hattem. De thuiswedstrijd begint om 15.00 uur.

Scoreverloop: 5e min. 0-1 CSV ’28, 22e min. 0-2 CSV ’28, 26e 0-3 CSV ’28, 60e 1-3 Bilal Bella, 70e 2-3 Bram van de Worp, 80e 3-3 Wesley van de Roest.

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink, Wesley Huenestein (65e Jordy Huenestein), Arno Leusink, Melvin Boender; Henrico Leusink (45e Joeri van Boven), Terence ten Brink © (45e Menno van ‘t Hul), Jordy Huenestein (45e Wesley van de Roest); Bilal Bella, Henk Elskamp (60e Pascal van Hulsteijn), Bram van de Worp.