Voorbeschouwing S.V ’t Harde – ESC zaterdag 25 maart

Zaterdag speelt S.V. ’t Harde op eigen veld de derby tegen gemeentegenoot Elburger SC.

Een duel tussen twee ploegen die bezig zijn aan een wisselvallig seizoen.

De Elburgers staan op een vijfde plek met dertig punten uit achttien wedstrijden. Door de kleine verschillen in de middenmoot en subtop is het seizoen nog niet gespeeld voor ESC. Naar onderen hoeft men niet meer te kijken, maar de strijd om de derde periodetitel en de derde plek op de ranglijst ligt nog open. Vorige week leden de Elburgers verrassend puntenverlies door thuis met 2-2 gelijk te spelen tegen laagvlieger SEH.

’t Harde heeft met 26 punten uit achttien wedstrijden nog wel een aantal overwinningen nodig om niet naar onderen te hoeven kijken. De 2-0 nederlaag vorige week bij Hatto-Heim was in dat opzicht even kostbaar als onnodig. De groenwitten kunnen zich enigszins vasthouden aan de prestaties op eigen veld, waar sinds november alleen overwinningen werden geboekt.

De vorige onderlinge ontmoeting eindigde in een 2-0 overwinning voor de Elburgers. De laatste keer dat ’t Harde in competitieverband thuis speelde tegen ESC was in het seizoen 2012/2013. Toen wonnen de groenwitten op de slotdag van de competitie met 4-1. De derby van aanstaande zaterdag begint om 15.00 uur op Sportpark Schenk en staat onder leiding van scheidsrechter Oosterkamp.