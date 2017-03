Voorbeschouwing S.V. ’t Harde – FC RDC

Na twee voetballoze weken hervat S.V. ’t Harde zaterdag de competitie. De tegenstander op eigen veld is hekkensluiter RDC uit Deventer.

Na de degradatie uit de Tweede Klasse vorig jaar lijkt ook dit seizoen degradatie onafwendbaar voor RDC. Met drie punten uit zestien wedstrijden is er weinig reden tot optimisme voor de Deventenaren. De drie duels na de winterstop werden allen ruim verloren.

’t Harde staat achtste en presteert nog steeds wisselvallig. De vier wedstrijden na de winterstop leverden twee krappe thuiszeges op en twee uitnederlagen tegen topploegen VSCO en SVI. De komende weken spelen de groenwitten tegen meerdere concurrenten. Dan moet blijken of ’t Harde goed genoeg is om aan te sluiten bij de subtop.

Het vorige duel tegen RDC eindigde in een 0-3 overwinning voor de Hardenezen. ’t Harde is echter niet in de positie om ploegen te onderschatten, zoals onlangs ook bleek bij de moeizame overwinning op laagvlieger SEH. Het duel op Sportpark Schenk begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jongsma.