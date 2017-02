Voorbeschouwing S.V. ’t Harde – SEH

In de derde wedstrijd na de winterstop neemt S.V. ‘t Harde het zaterdag op tegen SEH. De ploeg uit Heerde maakt net als de Hardenezen een moeizaam seizoen door.

SEH bezet de voorlaatste plaats op de ranglijst met tien punten. De afstand tot de veilige tiende plek is tien punten en dus wordt rechtstreekse handhaving een flinke opgave. De ploeg van trainer Sander Goosensen wist na de winterstop nog geen punten te pakken. Op eigen veld was buurman WZC met 2-1 te sterk. Vorige week werd er met 5-0 verloren bij SVI.

Voor ’t Harde breken er belangrijke weken aan. Doordat concurrent VEVO twee keer op rij won, zijn de groenwitten afgezakt naar een elfde plek. Een plek die aan het eind van het seizoen nacompetitievoetbal betekent. Gelukkig is het seizoen nog lang en zijn de verschillen in de middenmoot erg klein. De wedstrijd tegen het lager geklasseerde SEH is er dan wel één die absoluut gewonnen moet worden.

Afgelopen week kon ’t Harde niet stunten bij koploper VSCO. Ondanks een prima eerste uur werd er een 3-0 nederlaag geleden. Zaterdag wordt het ongetwijfeld een hele andere wedstrijd, waarin de Hardenezen revanche kunnen nemen voor de 1-0 nederlaag, eerder dit seizoen in Heerde. Het duel op Sportpark Schenk begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Moeken.