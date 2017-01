Voorbeschouwing S.V. ’t Harde – VV Hattem

Na anderhalve maand winterstop hervat S.V. ’t Harde zaterdag de competitie. De tweede seizoenshelft wordt afgetrapt met een thuiswedstrijd tegen VV Hattem.

De Hattemers waren ook in de eerste wedstrijd van het seizoen de tegenstander. Toen leden de groenwitten een geflatteerde 4-1 nederlaag. Hattem presteerde in het vervolg van de competitie ook goed. Met 23 punten staat men keurig in de subtop.

’t Harde beleefde een slechte competitiestart en presteerde ook nadien wisselvallig. De Hardenezen staan na dertien wedstrijden op een tiende plek met zeventien punten. De komende weken moeten er punten gepakt worden om niet naar beneden te hoeven kijken. Zowel het verschil met de ondersten als met de subtop is relatief klein.

Ook in de laatste twee oefenwedstrijden tegen Rouveen en CSV ’28 toonde ’t Harde zich wisselvallig. Zaterdag moeten de groenwitten beter voor de dag komen om de belangrijke drie punten thuis te houden. De wedstrijd op Sportpark Schenk begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Huisman.