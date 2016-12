Wereldwinkel ‘t Harde vanaf maandag 19 december definitief gesloten

’t HARDE – Vanaf maandag 19 december is de Wereldwinkel ’t Harde definitief gesloten. De afgelopen maanden werden alle artikelen met grote korting verkocht in de opheffingsuitverkoop. Op facebook staat te lezen: ‘Het gaat nu wel erg snel! Bijna alles is verkocht, zodat de winkel deze week voor het laatst open is. Deze week worden de restanten foodartikelen met 50% verkocht. Vanaf maandag 19 december is de winkel definitief gesloten’. De Stichting Wereldwinkel ’t Harde gaf in oktober nog aan dat de wereldwinkel per 1 januari 2017 haar deuren zou sluiten.

In een persbericht van 1 oktober 2016 verklaarde de Stichting Wereldwinkel ’t Harde het volgende:

De Stichting Wereldwinkel ’t Harde sluit haar deuren per 1 januari 2017. Deze sluiting vloeit voort uit het succes van jarenlang promoten door de Wereldwinkels van eerlijke handel. De Wereldwinkel vrijwilligers hebben decennia gewerkt vanuit een ideële achtergrond om arbeiders en boeren in derde wereld landen een eerlijke prijs te betalen voor hun producten. De laatste jaren heeft de commerciële handel zich steeds meer gerealiseerd dat het fairtrade certificaat een sterk verkoopargument is. Hiermee is het doel van de wereldwinkel voor een heel groot deel behaald.

De wereldwinkel op ’t Harde heeft deze verschuiving aan de lijve ondervonden en heeft de laatste jaren, ook door de deplorabele situatie van het winkelcentrum, steeds lagere omzetten behaald. De moeizame onderhandelingen over voortzetting in het nieuwe centrum met gemeente en projectontwikkelaar hebben onvoldoende zekerheid kunnen geven over vestiging en huur. Het bestuur van de stichting Wereldwinkel ’t Harde heeft daarom in overleg met alle vrijwilligers moeten besluiten te stoppen met haar winkelactiviteiten per 1 januari 2017.