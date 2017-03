Woninginbraak en poging tot woninginbraak in ’t Harde

‘T HARDE – Het politiekorps Elburg-Oldebroek vraagt getuigen van een inbraak en ‘poging tot inbraak’ in ’t Harde om zich te melden.

Op zaterdag 4 maart werd er tussen 14.30 tot 1.00 uur gepoogd om in te breken bij een woning aan de Prins Willem Alexanderlaan. Op diezelfde dag werd er tussen 18.30 en 21.15 uur daadwerkelijk ingebroken bij een woning aan genoemde laan.

De politie vraagt iedereen die rond deze tijdstippen een persoon of personen heeft gezien die zich verdacht of vreemd gedroegen in de omgeving om zich te melden? Ook verdachte auto’s,

scooters of andere informatie is welkom via tel. 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2017101098.