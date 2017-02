Zakkenrollen en pinfraude Boni ’t Harde

Een jonge man en vrouw kijken bij een vrouw van 76 jaar haar pincode af bij het afrekenen in de supermarkt, kort daarna wordt haar portemonnee gerold en er wordt vervolgens geld opgenomen met haar bankpas.

Supermarkt

Op maandag 15 augustus doet een mevrouw van 76 jaar in ’t Harde boodschappen. Het is druk in de supermarkt zo rond 18.30 uur als ze aan de beurt is bij de kassa.

Jonge man en vrouwBekijk groot formaatJonge man en vrouw

Het stel achter haar heeft voor de vorm ook wat om af te rekenen neergelegd, maar het gaat ze puur om de dame. Vooral de man houdt steeds een oogje op haar en kijkt haar hele pincode mee als ze die intoetst. Dat heet shoulderen.

Andere jonge man en vrouw buiten Bekijk groot formaatAndere jonge man en vrouw buiten

Zodra de mevrouw in beweging komt, gaan ze met haar supermarkt uit. Overigens gaf het slachtoffer later aan dat ze al het gevoel had dat ze in de gaten werd gehouden door een hele groep. Dat gevoel lijkt te kloppen, want ook een ander stel lijkt in het complot te zitten. Hoewel ze op de beelden niks strafbaars doen, houden ze net als het stel bij de kassa de vrouw goed in de gaten als ze haar portemonnee in haar fietstas opbergt.

Zakkenrollen

En net als de shoulderende man en vrouw komen ze ook in beweging als de vrouw naar haar huis fietst. In het smalle steegje naast haar huis moest de vrouw langs een jongeman en toen is haar portemonnee gerold.

PinfraudeBekijk groot formaatPinfraude

De man die haar pincode afkeek is daarna meteen naar een geldautomaat gerend en met de bankpas van de oudere dame wordt in een paar minuten 1250 euro opgenomen.

Wie herkent de man en de jonge vrouw, of kan bijvoorbeeld vertellen waar ze verblijven of wonen?

Meer informatie zie: http://opsporingverzocht.avrotros.nl/zaken/zaak/zakkenrollen-en-pinfraude/