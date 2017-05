Beslissende nacompetitiewedstrijd voor lijfsbehoud in 3e klasse

Lijfsbehoud in de Derde Klasse of na ruim twintig jaar een terugkeer in de Vierde Klasse. Dat staat er zaterdag op het spel voor S.V. ’t Harde in het tweede nacompetitieduel tegen Reaal Dronten.

De Drontenaren begonnen vorige week zeer voortvarend aan het tweeluik met de groenwitten. Na een halfuur spelen stond het 3-0 voor de thuisploeg. Een flinke tik voor ’t Harde, na een toch al zo moeizaam seizoen. Gelukkig richtten de Hardenezen zich geweldig op. Na een 3-1 ruststand waren de rollen in de tweede helft omgedraaid en moest Reaal Dronten een 3-4 nederlaag slikken.

Een mooie comeback van ’t Harde die vertrouwen moet geven voor het thuisduel. Maar het duel in Dronten liet ook zien dat Reaal veel aanvallende kwaliteiten heeft. Scherper verdedigen dan vorige week is dan ook een vereiste om een goed resultaat te halen.

Uitdoelpunten tellen in de nacompetitie niet dubbel, dus bij een nipte nederlaag van ’t Harde volgen er strafschoppen. Zover mogen de groenwitten het niet laten komen na het goede laatste uur van de vorige ontmoeting. Hopelijk kan de hoofdmacht net als in Dronten weer op veel support rekenen. Alle steun in de strijd om lijfsbehoud is welkom. Het duel op Sportpark Schenk begin om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Yildiz.