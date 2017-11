Business Club N.V. sluit succesvol jaar in stijl af

Na een maand vol bijzonderheden voor de Business Club N.V. staat er woensdag 22 november wederom een bijzonder evenement op het programma.

In het Business Event zal de club het beste van haar activiteiten samen brengen. Met Toon Gerbrands als hoofdspreker en verschillende deelsessies waar ondernemers uit kunnen kiezen is er boeiend, leerzaam en gevarieerd programma.

In de Rabobank Noord Veluwe is een partner gevonden waar ‘Het succes van de regio – deel 2’ mee mogelijk wordt gemaakt.

“’Deel 2’ slaat op het feit dat we eind 2016 de eerste bijeenkomst over ‘Het succes van de regio’ hebben georganiseerd. We kijken tijdens deze avond naar wat de regio Noord Veluwe zo succesvol maakt.” geeft bestuurslid Patrick Visch aan.

PSV directeur en autoriteit in het voetbal Toon Gerbrands komt spreken. Zijn boek ‘Mijn Stijl’ is één van de best gelezen managementboeken in Nederland. Naast zijn presentatie zal hij ook een deelsessie verzorgen waarbij hij zal ingaan op vragen van de aanwezige ondernemers

De avond wordt georganiseerd in het Nuborgh College Oostenlicht te Elburg. Visch: “Naast de hoofdspreker hebben we een beursvloer en diverse deelsessies die de gasten kunnen volgen. Het Oostenlicht is een perfecte locatie voor zo’n vol programma.”

Voor de gasten op dit evenement staat een warm buffet klaar bij aankomst. “Vanwege het volle programma starten we vroeg, maar we moeten ook denken aan de inwendige mens.”

Ondernemers zijn op 22 november vanaf 18.00 uur welkom aan de Kruidenlaan 1 in Elburg. Om 19.00 uur start het programma.

Ondernemers die het evenement willen bijwonen of meer willen weten over de Business Club N.V. kunnen contact opnemen via www.businessclubnv.nl, via info@businessclubnv.nl of Patrick Visch op telefoonnummer 06-1244 8821.