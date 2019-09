Op dinsdag 24 september worden de leden en relaties van de Business Club N.V. ontvangen op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet. Hier wordt een masterclass golf aangeboden, maar zullen ondernemers vooral elkaar ontmoeten. Peter Hemmen, general manager van de golfbaan, kijkt uit naar de avond.

“We komen graag in contact met ondernemers. Voor hen liggen er veel mogelijkheden in de golfsport. Op een ontspannen manier met klanten of relaties de baan over lopen schept een betere band.” Hemmen is bij de Business Club aangesloten namens Golfbaan Het Rijk van Nunspeet.

Patrick Visch van de Business Club N.V. vervolgt: “We hebben gekozen voor een open ontvangst deze avond. Vanaf 18.00 kunnen onze gasten al mee spelen op de baan, de driving range of hun techniek oefenen op de putting green. Later op de avond presenteren we ons programma voor 2019 en horen we meer over de golfbaan. Maar niet te lang hoor, we willen vooral zorgen dat de ondernemers tijd voor elkaar hebben.”

De club met ondernemers is in 2019 doorgegroeid naar 190 aangesloten leden. Ondernemers die eens kennis willen maken met de Business Club N.V. óf de golfbaan graag willen bezoeken zijn welkom om aan te sluiten. Aanmelden voor deze avond kan via de website van de Business Club N.V. (www.businessclubnv.nl) of door te bellen met Patrick Visch via 06-1244 8821.