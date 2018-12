Elspeet te sterk voor ’t Harde

In de laatste thuiswedstrijd van 2018 is ’t Harde tegen een onverwachte nederlaag aangelopen. De koploper was geen schim van de wedstrijd ervoor en mag blij zijn dat de Elspeters het vizier gedurende de eerste 60 minuten niet op scherp had staan.

’t Harde opende nog we goed aan de wedstrijd. De vrijgespeelde Youri van Boven schoot buiten bereik van de doelman op de paal. Nadat het startoffensief wat was gaan liggen, nam Elspeet het initiatief in de omschakeling meer en meer over. Dat resulteerde na ruim een kwartier spelen in de openingstreffer. Een afgeslagen vrije bal werd op nieuw ingebracht liet doelman Schipper kansloos.

Amper tien minuten later volgde de 2-0, nadat Elspeet niet veel eerder een grote mogelijkheid had laten liggen. Het doelpunt viel wederom uit een vrije bal, maar deze keer kon de bal vrij tegendraads ingekopt worden.

’t Harde wist wat het te doen stond, maar leerde nauwelijks van haar fouten. Duels werden nauwelijks gewonnen en Elspeet wist prima raad met de geboden ruimte. In de rust volgde een dubbele wissel. Michiel Vlijm maakte zijn rentree in het eerste en de niet fitte Terence ten Brink, moest alsnog proberen het tij te doen keren.

Kort na rust volgde direct een nieuwe domper. Balverlies op het middenveld leidde ertoe dat ’t Harde bij de diepe bal compleet uit positie stond. De één-op-één werd eenvoudig binnengeschoven, 0-3. Het demasqué leek compleet toen Elspeet van 11 meter mocht aanleggen voor een vierde treffer, maar die inzet belandde gelukkig voor ’t Harde op de paal.

Het tij kantelde iets toen de scheutig met kaarten wuivende scheidsrechter Weuring een verdediger van Elspeet met directe rode kaart van het veld stuurde. ’t Harde probeerde aan te zetten en kreeg strafschop na vasthouden in de zestienmeter. Het buitenkansje werd binnengeschoten door Ten Brink, 1-3.

Kansjes begonnen zich op te stapelen, maar Elspeet verdedigde vol overtuiging. Een vlammend schot van Michiel Vlijm werd net overgetikt, en diens kopbal belandde van dichtbij op de paal. Pas in de blessuretijd viel de aansluitingstreffer. Een inzet van Wesley van de Roest werd slecht verwerkt door de doelman en Mycha van Rossum was attent om de 2-3 binnen te tikken.

In de absolute slotfase kreeg ’t Harde nog een mogelijkheid, maar drie Elspeters gooiden zich voor de bal om te voorkomen dat de onverdiende gelijkmaker alsnog op het scorebord zou komen. Door de nederlaag is Zeewolde nu alleen koploper en is het gat met de nummers drie geslonken tot slechts één punt. Voor ’t Harde zaak om snel de rug te rechten en tegen Noord Veluwe Boys beter voor de dag te komen.