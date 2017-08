Zaterdag 26 augustus trappen we het nieuwe scouting-seizoen af! En wel met een gezellige familiefietstocht. Ook niet-leden met hun familie zijn van harte welkom. Onderweg is er een aantal posten en ook is er genoeg te eten/drinken.

De route is zo’n 9,5 km. en kan eventueel iets worden ingekort.

Start: 10.00 uur, scoutingterrein van de Gustaaf Adolfgroep (Oostloo 8) . Einde: 12.00 uur.

Tot zaterdag!!