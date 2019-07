Inclusief Intervens en Business Club N.V. dagen samen de ondernemers uit de regio uit om mee te denken in de mogelijkheden voor statushouders. Inclusief Intervens voert in opdracht van diverse gemeente op de Veluwe projecten uit voor statushouders. Doel is participatie.

Christèl Zeldenrust, arbeidsconsultent bij Inclusief Intervens, vertelt: ‘De verhalen van vluchtelingen raken ons. Ze komen vanuit verschrikkelijke omstandigheden naar Nederland, hopend op een beter leven. Als Inclusief Intervens willen we hen daarbij helpen. De uitdaging is om hier ondernemers bij te betrekken die hier kansen in zien.’

In het juni magazine van de Business Club N.V. lezen we een artikel terug waarin Selam haar indringende verhaal wordt verteld. Zij is 23 jaar, afkomstig uit Eritrea en mag een taalstage doen bij Kapper Koele in Oldebroek. Dit kan haar helpen om in de toekomst als kapster het werk te komen in Nederland.

De hulpvraag is duidelijk: Welke ondernemer ziet ook kansen om een statushouder uitzicht te geven op een betere toekomst? In de volgende editie van Insights komt deze ondernemer met zijn of haar verhaal aan bod.

Inclusief Intervens is onderdeel van Inclusief Groep. Inclusief Groep is sinds dit jaar Businesspartner van de Business Club N.V.