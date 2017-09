De Kunst van ’t Harde op landgoed Zwaluwenburg en Schouwenburg

Op 7 oktober a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur vindt de 2e editie van het Cultuurevenement ‘De Kunst van ’t Harde’ plaats.

Net als vorig jaar zullen gevestigde en startende kunstenaars hun werk tonen op een aantal locaties in ’t Harde.

Op de landgoederen Zwaluwenburg en Schouwenburg worden exposities van plaatselijke kunstenaars georganiseerd en zullen lokale artiesten optreden. In Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc verzorgt de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop diapresentaties en wordt muziek afgewisseld met dans. In Verzorgingshuis Mariposa worden o.a. wandpanelen beschilderd en zal worden gemusiceerd. Op het Centrumplein kunnen kinderen zelf muziekinstrumenten maken, later op de dag zullen zij de bewoners van Mariposa verrassen met een mini-concert.

Om óók de ondernemers van ’t Harde bij dit evenement te betrekken wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Aan de ondernemers is gevraagd hun etalage aan een kunstenaar beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling dat u in de week van 25 september tot en met 7 oktober foto’s maakt van het kunstwerk in de etalage en deze opstuurt naar kunstvantharde@gmail.com. Sluitingsdatum van de fotowedstrijd is 9 oktober. Een vakkundige jury zal de foto uitkiezen. Gelet zal worden welke foto het thema Kunst en Ondernemer het beste weergeeft.

De toegang van het evenement is gratis. Dat is alleen mogelijk omdat de totale organisatie van dit evenement in handen van vrijwilligers is. Wel wordt het zeer gewaardeerd als bezoekers een vrijwillige bijdrage doen.

Meer informatie en de laatste updates vindt u op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/dekunstvantharde