Op dinsdag 19 november staat de laatste Business Club avond van 2019 gepland. Er is een bijzondere spreker gevraagd om voor de club en haar leden een inkijk te geven in haar activiteiten. Marjolein de Jong komt naar Hattemerbroek, waar Thereca deze avond gastheer is.

“Misschien niet een naam die meteen bekend in de oren klinkt, maar het zal zeker een inspirerende en indrukwekkende avond worden. Marjolein de Jong is directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.” Vertelt Marcel van ’t Hul van de Business Club N.V.

Hij vervolgt: “Het Alexander Monro Ziekenhuis is volledig gespecialiseerd in diagnose, behandeling, nazorg, second opinions en erfelijke aanleg van borstkanker en andere borstaandoeningen. Daarmee is het in Nederland het enige in zijn soort.

Ze vertelt haar verhaal deze avond op een prachtige locatie. We zijn namelijk te gast bij Thereca, de projectinrichter die sinds mei haar deuren heeft geopend op H2O in Hattemerbroek.”

Ondernemers die dit verhaal willen horen en mede-ondernemers willen ontmoeten zijn hartelijk welkom bij Thereca aan de Rendementsstraat 21 in Hattemerbroek.

Vanaf 19.30 start de inloop. Om 20.00 wordt de bijeenkomst geopend. Rond 22.00 eindigt de avond. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Patrick Visch via 06-1244 8821 of patrick@businessclubnv.nl