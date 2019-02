Mijlpaal Business Club N.V.

Afgelopen week hebben vijf bedrijven een handtekening gezet onder een vernieuwde samenwerking met de Business Club N.V. Als Business Partner zijn Rabobank, Inclusief Groep, Ifective en Slagerij van Guilik aan de club verbonden. BDU/Veluweland maakt het plaatje compleet als Mediapartner. De Business Club N.V., die deze maand haar 5-jarig bestaan viert, is er blij mee.

“Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van de Business Club N.V. ”, aldus voorzitter Marcel van ’t Hul. “Wij zijn 5 jaar geleden als club begonnen in de kantine van voetbalvereniging s.v. ‘t Harde. Dankzij heel veel goodwill en vriendendiensten van leden hebben we de Business Club N.V. op kunnen bouwen. Ieder lid is ons even lief, maar met een paar bedrijven hebben we een bijzondere relatie opgebouwd. Het is mooi dat vijf aansprekende bedrijven hun naam in de vorm van een Business Partnerschap aan de businessclub willen verbinden. Daar zijn we trots op. Het aangaan van een partnerschap geeft ons de mogelijkheid om nieuwe stappen te zetten in de regio”.

De Stichting Business Club N.V. komt voort uit de Business Club ’t Harde en is actief vanaf 2014. Vanuit contacten met de lokale ondernemers bleek er behoefte te zijn aan een netwerk gelegenheid met laagdrempelige randvoorwaarden. Met 8 bijeenkomsten per jaar brengt de Business Club de thema’s ondernemen, politiek en sport samen voor ondernemers.

Inmiddels zijn ruim 175 bedrijven in de regio lid van de Business Club N.V. De club organiseert activiteiten voor ondernemers op de Veluwe ter lering en ter vermaak. De bijeenkomsten zijn veelal in de avonduren, zijn laagdrempelig, toegankelijk en inspirerend en het programma is divers. ,,Als we iets organiseren moet het leuk zijn om naar toe te gaan. De ondernemers moeten een gezellige avond hebben gehad, maar hebben ook iets geleerd. Alle ondernemers in de regio mogen lid worden. Iedereen betaald dezelfde contributie en heeft dezelfde rechten en plichten. Samen maken we de Business Club N.V.”. Drie keer per jaar verschijnt het magazine Insights van Business Club N.V. om de betrokken bedrijven een extra platform te geven.

Sinds 2017 is de Academy van start gegaan waar kleine groepen studeren op een bepaald onderwerp.

Media adviseur van de Veluweland Michel Rodenburg geeft aan blij te zijn met het aangaan van het partnerschap met de Business Club N.V. ,,Het biedt ons de gelegenheid om ondernemers te ontmoeten en onszelf te promoten. Daarnaast is het een actieve club met veel leden en organiseren ze veel leuke evenementen. Met het grote bereik van Veluweland kunnen wij hen weer helpen met de PR rondom activiteiten van de Business Club. We versterken elkaar en ook voor de leden kunnen we veel betekenen om hun bedrijf te promoten”.

,,De Rabobank is er voor het verbinden van mensen en het delen van kennis. Vanuit coöperatieve gedachten willen wij verenigingen en stichtingen een goede start geven. Een impuls geven aan het verenigingsleven en daar hoort de Business Club N.V. zeker bij”, aldus directeur Gerard Kok van Rabobank Noord Veluwe.