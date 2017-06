Open dag Ko-Kalf

Onder het motto “Lekker naar de Boer’ organiseert biologisch rundveebedrijf Ko-Kalf op zaterdag 17 juni 2017 weer de jaarlijkse Open Dag.

Bezoekers zijn tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom op de boerderij aan de Veldweg 44-46 in Doornspijk. De toegang is gratis.

Evenals voorgaande jaren is er weer van alles te beleven op de boerderij en kunnen bezoekers weer een gevarieerd programma verwachten met verschillende activiteiten en demonstraties. Bovendien zijn er diverse kramen met (streek)producten en leuke cadeauartikelen en vinden er de hele dag rondleidingen op de boerderij plaats. De kinderen kunnen zich vermaken met een springkussen, een workshop en diverse spelletjes.

Zoals gebruikelijk schenken de medewerkers van Ko-Kalf deze dag gratis koffie, thee en limonade en kunnen de gasten (tegen betaling) genieten van lekkere biologische frites en Ko-Kalf kroketten.

Voor meer informatie en het exacte programma kijkt u op www.ko-kalf.nl.