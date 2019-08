De komende drie jaar is PEC Zwolle één van de Business Partners bij de Business Club N.V. Hiermee zijn zij de 5e partner die in alle uitingen van de club te zien zijn. “Opnieuw een bekende naam uit de regio waar we trots op mogen zijn als Business Club.” zegt Marcel van ’t Hul. De voorzitter van de Business Club N.V. ondertekende eerder dit jaar al Business Partner-contracten met Slagerij van Guilik, Rabobank, Ifective en Inclusief Groep.

“De Business Partners zijn bijzondere bedrijven waar we al veel samen mee hebben gewerkt en ons voor langere tijd aan verbinden. PEC Zwolle past hier bij: een sterke naam in de regio en enorm actief voor ondernemers. We zijn blij dat PEC Zwolle de komende drie jaar Business Partner is.” Vervolgt Van ’t Hul.

Michael Wolf is één van de mensen die zo actief is bij PEC Zwolle. “We hebben eerder dit jaar de Business Club N.V. mogen ontvangen voor een grote bijeenkomst en dit is ons goed bevallen. De club timmert aan de weg en die plannen ondersteunen we graag door een mooie samenwerking. We investeren graag in lange-termijn relaties.”

De Business Club is nu ruim 5 jaar actief op de Noord Veluwe. Met bijna 200 aangesloten bedrijven is het een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ondernemers. Meer informatie is te vinden via www.businessclubnv.nl