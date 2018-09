Puntendeling in Kampen voor ’t Harde

S.V. ’t Harde heeft gisteren in de tweede bekerwedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijkgespeeld tegen reserve eerste klasser Go-Ahead Kampen 2. Het enige doelpunt van de Hardenaren kwam op naam van Sander Tichelaar na een klein half uur spelen.

Go-Ahead had daarvoor al de betere kansen gehad. Schipper moest redding brengen op een eigen inzet van Mycha van Rossum en pareerde uitstekend een schot van de spits Go-Ahead. Na een half uur spelen brak Tichelaar zoals eerder gememoreerd de ban. Op aangeven van Youri van Boven scoorde de jongeling met zijn linker na een goede aanname in de zestien meter, 0-1.

Een kleine tien minuten later wist Go-Ahead na matig verdedigen aan de kant van ’t Harde de 1-1 in te tikken van dichtbij na een indraaiende vrije trap. Na de rust zakte het spelniveau en konden beide ploegen enkel vanuit de omschakeling gevaarlijk worden. Van Rossum was dichtbij de 1-2 maar zijn inzet vloog van dichtbij langs de verkeerde kant van de paal. Aan de andere kant moest Schipper weer met prachtige redding de spits van Go-Ahead van scoren houden. De wedstrijd eindigde ondanks nog wat speldenprikken van beide teams in 1-1.

Tegenvaller in de wedstrijd was het uitvallen van Sander Tichelaar na een ogenschijnlijk onschuldig duel. Na een lange behandeling op het veld en in de kleedkamer, bleek naderhand dat de jonge aanvaller zijn bekken zwaar heeft gekneusd en dat hij voorlopig even uit de roulatie is.

’t Harde, dat uitgeschakeld is na twee wedstrijden in het bekertoernooi, speelt volgende week zaterdag haar laatste wedstrijd in het toernooi tegen het eveneens uitgeschakelde Wilsum. De wedstrijd in Wilsum vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Van der Lei.