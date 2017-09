Puntendeling voor S.V. ’t Harde in tweede bekerduel

Door een 3-3 gelijkspel staan zowel BAS Biddinghuizen als ook S.V. ’t Harde gezamenlijk in punten boven aan in de bekerpoule. Omdat BAS het onderlinge treffen met Elspeet met 5-0 wist te winnen leiden zij voorlopig de dans om plaatsing voor de volgende ronde.

’t Harde startte niet al te scherp aan het duel. BAS nam in de 4e minuut van de wedstrijd de voorsprong door een voorzet van dichtbij snoeihard achter doelman Schipper te knallen. De score werd verdubbeld in de 20e minuut na een discutabele treffer. Scheidsrechter Heimeriks oordeelde dat de aanvaller van BAS niet buitenspel stond, waar dit er wel alle schijn van had. Via een rare kluts verdween de bal uiteindelijk in het doelDe aansluitingstreffer van ’t Harde liet niet lang op zich wachten. Henk Elskamp werd bereikt door Michiel Vlijm en Elskamp bleek koelbloedig in de afronding, 1-2. Dit was het sein voor ’t Harde om meer druk op de zwakkere laatste lijn van BAS te geven. Na goed door jagen van Elskamp kreeg Bram van de Worp na een half uur spelen de bal voor zijn voeten en met een bekeken schuiver wist hij de gelijkmaker aan te tekenen.

’t Harde kon niet heel lang van de gelijke stand genieten. Matig ingrijpen op het middenveld stelde BAS in staat om met hun handelsmerk, de lange bal, over de linkerkant te openen. De strakke voorzet werd prima binnen geschoten bij de tweede paal, 2-3.

Na rust leek lange tijd de onderbreking voor een regenbui het meest spannende te zijn. ’t Harde had meer het initiatief, maar wist dit nauwelijks tot grote kansen om te zetten. In de 70e minuut bracht, de net ingevallen, Hermen de Jager met een geweldige solo ’t Harde weer langszij. Na een slalom langs drie verdedigers en weifelend optreden van de Biddinghuizer keeper, was het puntertje uiteindelijk voldoende voor de treffer.

Na de gelijkmaker behield ’t Harde het initiatief, maar kwam het niet verder dan een over geschoten schot van de Jager.

Volgende week speelt S.V. ’t Harde zijn laatst poule wedstrijd. De tegenstander is VV Elspeet. De uitwedstrijd in Elspeet zal om 15.00 uur aanvangen. ’t Harde zal een grote overwinning moeten neer zetten om door te kunnen bekeren.