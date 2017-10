Ruime voorsprong niet genoeg voor zege S.V. ’t Harde

In een doelpuntrijke wedstrijd snoepte ’t Harde de eerste punten af van koploper VSW uit Windesheim. Helaas voor ’t Harde gebeurde dat wel nadat de ploeg een ruime voorsprong had weggegeven.

’t Harde dat startte met de van een blessure herstelde aanvoerder Bram van de Worp in de basis nam in de beginfase het initiatief in de wedstrijd. Het overwicht duurde niet lang, want VSW bleek over een alleraardigst team te beschikken met veel voetbal op het middenveld en dreiging over de flanken met rappe buitenspelers. Toch nam ’t Harde de leiding in de wedstrijd. Een vrije trap van Quinten Turubassa werd in de zestien meter goed verwerkt door Van de Worp die snoeihard de bal in het doel schoot, 0-1.

Een kwartier voor rust verdubbelde Melvin Boender de voorsprong door een door de keeper losgelaten vrije trap van Van de Worp binnen te schieten, 0-2. Niet veel later leek ’t Harde al in veilige haven te zijn. Op wilskracht kwam de bal via Henrico Leusink bij Terence ten Brink terecht. Ten Brink ging met een prachtige actie langs de verdediger en zijn voorzet kwam uiteindelijk bij Turubassa uit, die de bal in het lege doel kon plaatsen, 0-3.

Na de 0-3 leek het onheil zich over ’t Harde af te roepen. Nog voor rust moest de goed spelende Ten Brink het veld met een blessure verlaten. Voor hem in de plaats kwam A-junior Pascal van Hulsteijn. VSW knokte zich uiteindelijk terug in de wedstrijd door van dichtbij na aarzelend ingrijpen in de defensie de 1-3 te maken.

Na rust moest ’t Harde al snel noodgedwongen opnieuw wisselen. Emiel ZIeleman kwam binnen de lijnen voor Michiel Vlijm. Het kwam de routine in het veld niet ten goede en VSW bleef maar aandringen. Een ietwat gelukkige combinatie door de as zorgde ervoor dat VSW vrije doorgang kreeg tot Henry Schipper. De doelman was kansloos op de schuiver in de hoek.

Tien minuten voor tijd trok VSW de stand gelijk. Na een overtreding gegeven door aanmerkingen op de leiding door de staf van ’t Harde, kon de vrije bal de 16 meter ingepompt worden en ingekopt worden voor de ijzersterk spelende nummer 10 van VSW.

Toch leek ’t Harde alsnog met de punten naar huis te gaan. In de 92e minuut werd Henk Elskamp randje 16 meter gevloerd in vrije doortocht naar de keeper. Wat volgde was een rode kaart en een vrije bal voor ’t Harde. De vrije trap werd schitterend binnen geschoten door Turubassa en een vreugde explosie van Hardenese kant volgde, 3-4.

Helaas voor ’t Harde kreeg de ploeg in de 96e minuut alsnog de gelijkmaker om de oren. Een onhandige overtreding van Van Hulsteijn gaf scheidsrechter Hoornstra aanleiding om een strafschop te geven. Deze werd onberispelijk binnen geschoten door VSW en zorgde voor een 4-4 eindstand.

Een zure, maar meer dan terechte puntendeling. ’t Harde moet als lering meenemen dat de ploeg zich minder met randzaken moet bezighouden en meer de focus leggen op datgene wat de ploeg kan, voetballen. Volgende week gaat ’t Harde opnieuw richting Zwolle, dan wacht voormalig zondag hoofdklasser Dieze West als tegenstander. De wedstrijd in Zwolle vangt aan om 15.00 uur.