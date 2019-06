Nog één wedstrijd is S.V. ’t Harde verwijderd van de zo gewenste terugkeer in de Derde Klasse. De laatste hindernis wordt gevormd door DVOV (Door Vrienden Opgericht Velp), dit seizoen uitkomend in de Vierde Klasse E.

DVOV eindigde als vierde in deze competitie, die bestond uit slechts tien ploegen. De club uit Velp maakt de meeste goals, mede dankzij de scoringsdrift van topscorer Olaf Jonkman. Hij maakte 27 van de 57 doelpunten. DVOV, dat vijf jaar eerder (1932) werd opgericht dan S.V. ’t Harde, pendelt de laatste vijfentwintig jaar tussen de Derde en Vierde Klasse. Bij winst zaterdag zou men voor de derde keer deze eeuw promoveren naar de Derde Klasse. Het vertrouwen zal groot zijn, dankzij de 0-3 overwinning in de halve finale van de nacompetitie tegen Derdeklasser Juliana ’32 uit Hengelo.

Bij ’t Harde was de euforie ook groot vorige week na het behalen van de finale. Daar zat heel veel opluchting bij, want de groenwitten moesten diep gaan tegen een sterk voetballend Daarlerveen. De 4-2 overwinning na verlenging was een knappe prestatie, maar het doel is daarmee nog niet bereikt. Promotie is het ultieme doel en dat kan alleen door zaterdag wederom te winnen.

Het onbekende DVOV heeft hetzelfde doel en dat maakt de nacompetitie ook zo boeiend. Een duel tussen twee ploegen, alles of niets. Op neutraal terrein in Stroe gaan beide clubs uitmaken wie volgend jaar in de Derde Klasse uit mag komen. De ploeg van trainer Egbert Kragt mag zich ongetwijfeld verheugen op massale steun van de groenwitte aanhang. De wedstrijd op sportpark De Bosrand begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Braaksma.