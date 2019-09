Na ruim een maand voorbereiding staat zaterdag eindelijk de competitiestart voor S.V. ’t Harde op het programma. De groenwitten beginnen met een uitwedstrijd in Hattemerbroek tegen Noord Veluwe Boys.

De Hattemerbroekers zaten ook de afgelopen twee seizoenen bij ’t Harde in de competitie en eindigden daarin respectievelijk als zevende en negende. De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep relatief goed gezien de uitslagen. Zo werd er onder meer gewonnen van Derdeklasser Hattem en van Zalk, dat dit seizoen als degradant weer terug is in de Vierde Klasse.

’t Harde kende een voorbereiding met vooral nederlagen, maar die werden geleden tegen hoger geklasseerde clubs. In de beker werd gewonnen van Prins Bernhard en Derdeklasser DSV ‘61. Dit was niet voldoende voor poulewinst, want de laatste wedstrijd tegen Rood-Wit ’58 verloren de groenwitten met 0-2. Het is moeilijk te peilen waar het team van trainer Egbert Kragt staat bij aanvang van de competitie. De voorbereiding is doorgaans niet de beste graadmeter. Veel wisselende samenstellingen en tegenstanders van een ander niveau.

Aanstaande zaterdag beschikt ’t Harde over een vrijwel volledig fitte selectie. Hopelijk starten de Hardenezen beter dan de afgelopen twee seizoenen, toen men telkens op een puntje bleef steken. Winst in zo’n eerste wedstrijd kan veel vertrouwen geven. Geen overbodige luxe in deze op papier sterke klasse. Het duel in Hattemerbroek begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Eikelboom.