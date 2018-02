S.V. ’t Harde wil starten met “Walking Football” voor 60 plussers

S.V. ’t Harde heeft een breed pallet aan voetbalmogelijkheden. Voor elke doelgroep is er wel een mogelijkheid om te voetballen in teamverband. Denk hierbij aan onze vrouwenafdeling, G-team, mannenvoetbal, jeugd, 35+ en 45+ voetbal op de vrijdagavond, waarbij je vanaf je 3e al kan starten met voetballen. Er zijn veel mogelijkheden die wij graag nog verder willen uitbouwen. Een belangrijke leeftijdscategorie ontbreekt nog in ons aanbod, namelijk de 60+ afdeling. Veel 60 plussers zijn actief als vrijwilliger binnen onze vereniging, terwijl zij zelf eigenlijk niet meer actief deel kunnen nemen aan het voetballen in teamverband. Hier willen wij als voetbalvereniging verandering in aanbrengen.

De KNVB heeft een aantal jaar geleden het “Walking Football” geïntroduceerd. Dit is voetballen in teamverband, waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt zonder keeper op een veld van 21 bij 42 meter oftewel een kwart speelveld. De doeltjes zijn uiteraard ook qua maatvoering aangepast. De belangrijkste aanpassing in regelgeving bij “Walking Football” is dat er niet gerend mag worden. Alle loopacties moeten wandelend, met altijd 1 voet aan de grond, uitgevoerd worden en de bal mag tot niet hoger komen dan heuphoogte. Wat je krijgt is een spel, waarbij de bal veelal over de grond gespeeld wordt en waarbij het vrijlopen een belangrijk aspect is. Om een goed beeld te krijgen is het leuk om dit filmpje op Youtube te bekijken: https://youtu.be/-Dd6OydVpJc

Bij S.V. ‘t Harde willen wij de komende periode inventariseren of wij een groep 60 plussers bij elkaar kunnen krijgen om te starten met de trainingen. De trainingen zullen doordeweeks en overdag plaats gaan vinden. Dag of dagen moeten wij nog afstemmen, dit is ook afhankelijk van de voetballers die hier aan mee willen doen. De komende periode worden de 60 plussers in de vereniging benaderd om mee te doen met 60 plus. Ook zullen wij volop buiten de vereniging leden gaan werven. Het is voor iedereen belangrijk om te bewegen, niks is mooier dan het bewegen te kunnen combineren met het uitvoeren van je favoriete sport. Waarbij de kleedkamerhumor en het gezellig samen zijn na de wedstrijd net zo belangrijk is als het bewegen.

Kay Bosscha en Hans Timmers zijn vanuit de vereniging de kartrekkers bij het opzetten van “Walking Football”. Kay zal ook de trainingen gaan leiden. De bedoeling is om begin maart de eerste proeftraining in te gaan plannen. Daarom willen wij een ieder die belangstelling heeft om mee te doen met “Walking Football” vragen om zich in te schrijven via het emailadres: walkingfootball@svtharde.nl of bellen met Hans Timmers: 06-13979282. Na u inschrijving ontvangt u verdere informatie. De komende tijd willen wij een aantal proeftrainingen inplannen, vandaaruit gaan wij verder kijken of er in de toekomst deelgenomen wordt aan een competitie, of wellicht komen er zoveel aanmeldingen dat er een onderlinge competitie opgezet kan worden. Bij de proeftrainingen worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Een ieder kan kosteloos aan deze trainingen deelnemen. Degen die besluit daadwerkelijk te gaan deelnemen aan 60+ voetbal moet wel gelijk lid worden van S.V. ’t Harde, dit om gelijk onder de collectieve verzekering te vallen.

60 plussers, bij deze willen wij jullie oproepen om deel te gaan nemen aan “Walking Football”, een mooie manier om goed in beweging te blijven en deel uit te maken van S.V. ’t Harde.