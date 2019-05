Op een zonovergoten sportpark Schenk heeft S.V. ’t Harde een flinke dreun te verwerken gekregen in de strijd om de titel in de 4e klasse C. Een vroeg doelpunt van SEH-aanvaller Jeremy van de Beek bleek voldoende voor de zege van de Heerdenaren, die dankzij de zege nog een kleine kans behouden op het kampioenschap, maar bovenal goede zakendeden in de strijd om de laatste periode.

Trainer Egbert Kragt kon eindelijk weer eens beschikken over een complete selectie, wat betekende dat Terence ten Brink na lange afwezigheid weer in de basis kon starten.

Hoewel in het begin het veldoverwicht voor ’t Harde was, kwam vanuit een afgeslagen aanval SEH razendsnel door de as het veld over. Waar het centrum van ’t Harde compleet uit positie was, wist van de Beek met een schuiver de bal in het uiterste hoekje naast Henry Schipper te vinden, 0-1.

’t Harde had snel orde op zaken kunnen stellen, maar Mycha van Rossum raakte van dichtbij snoeihard de paal uit een voorzet van Ten Brink. In het verloop van de eerste helft bleef SEH gevaarlijk in de omschakeling, maar speelde het de geboden mogelijkheden matig uit.

In de laatste fase van de eerste helft zette ’t Harde extra aan, maar het schortte de ploeg in de afwerking. Tevergeefs werd een strafschop geclaimd nadat een SEH-speler de bal op de doellijn met de hand tegen hield. Ten Brink was uit een vrije trap nog dichtbij een treffer, maar doelman en paal voorkwamen de gelijkmaker.

Na de rust had SEH zich snel in veiligere haven kunnen spelen, maar een niet al te harde inzet werd van de doellijn gehaald. ’t Harde had in de tweede helft moeite om echte kansen te creëren. Toen dat wel lukte zat het de groen-witten even niet mee. Een inzet van Ten Brink binnen de vijf-meter ging hoog over. Ook een drie tegen twee situatie kon ’t Harde niet uitspelen. De verdienstelijk spelende Stefan Marsman kon zijn voorzet niet bij de meegelopen Arnoud Kamerbeek krijgen.

In de slotfase van de wedstrijd moest het één-op-één spelende ’t Harde zich defensief met kunst en vliegwerk overeind houden en voelde SEH zich benadeelt nadat een scherpe uitbraak werd afgevlagd vanwege buitenspel. Bram van de Worp kreeg in de blessuretijd nog een kopkans, maar zijn inzet van dichtbij stichtte nauwelijks gevaar.

Een nederlaag voor ’t Harde, die door de winst van concurrent Zeewolde extra hard aan komt. Tijd om lang te treuren is er niet, want ’t Harde moet de nacompetitie nog veiligstellen. Met nog twee wedstrijden te gaan, is het zaak dat ’t Harde in deze wedstrijden de volle zes punten pakt. De eerstvolgende horde is Vierhouten ’82. De wedstrijd op Sportpark De Horsterhoek vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Smit.