Storica laat ‘t Harde werken voor de punten

Onnauwkeurigheid in de laatste pass of in de aanname voor het doel zorgden ervoor dat ’t Harde met de nodig moeite Storica op zij zette. Pas in de slotfase liepen de groen witten uit naar een overwinning met wat meer lucht.

Over de gehele wedstrijd had ’t Harde veruit het meeste balbezit. Voor rust beperkte de ploeg zich echter tot wat schietmogelijkheden van grote afstand, die nauwelijks het doel raakten. Uit een goed uitgespeelde aanval schoot Jelle van ’t Hul de bal op de buitenkant van de paal en kort voor rust was dezelfde van ’t Hul met een kopbal op de andere paal weer dichtbij de openingstreffer. Storica deelde in een korte fase drie speldenprikjes, maar wist ook niet tot een treffer te komen.

De ban werd gebroken in de 42e minuut. Terence ten Brink mocht van 20 meter aanleggen voor een vrije trap. Met een uitstekende precisie ging de bal voor de doelman in de verre hoek, 0-1. ’t Harde hoopte na de rust door te pakken, maar eenzelfde beeld als voor de rust ontstond. Veel balbezit, maar ook erg slordig in de buurt van de zestienmeter van de tegenstander.

Storica kreeg gaandeweg de tweede helft geloof in een stuntje. Met een prachtige actie werden over de rechterkant twee Hardenese verdedigers uitgespeeld, maar de teruggetrokken bal werd door de vrijstaande spits hoog over geknald.

Twintig minuten voor tijd bracht trainer Kragt zijn gepasseerde spits Dinand Dekker. Dekker zorgde voor meer balvastheid en deed een aanvalsgolf ontluiken. Kansen kwamen er voor Ten Brink, hoog over op aangeven van Elskamp, en voor Quinten Turubassa, die van dichtbij net niet de bal kon drukken.

In de absolute slotfase werd Dekker net buiten de 16 meter vrijgespeeld. Het verdekte schot van de allitererende spits sloeg binnen naast de doelman van Storica, 0-2. Twee minuten later knalde Elskamp op aangeven van Dekker de 0-3 in de korte hoek binnen. Meteen na de derde treffer floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.

Een moeizame zege, maar wel drie punten voor ’t Harde. Punten die de ploeg hard nodig heeft in de strijd om een plek in de nacompetitie te halen. Volgende week zaterdag speelt ’t Harde opnieuw een uitwedstrijd, dan wacht V.V. Kampen. De wedstrijd vangt aan om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Vos.