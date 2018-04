’t Harde boekt ruime zege onder lastige omstandigheden

Op bezoek bij ’s Heerenbroek heeft ’t Harde met 3-0 de gastheren verslagen. Met nog vier wedstrijden te gaan, zal ’t Harde moeten blijven winnen om nog een kansje te maken op het behalen van de nacompetitie. Hiervoor is de ploeg van Egbert Kragt afhankelijk van de resultaten van nummer drie VV Kampen en nummer vier CSV ’28. Beide ploegen spelen in het restant van de competitie nog wel twee keer tegen elkaar.

’t Harde had voor rust weinig te duchten van ’s Heerenbroek. Halverwege de eerste helft bracht Dinand Dekker ’t Harde op voorsprong vanaf elf meter, nadat Henk Elskamp binnen de beruchte lijnen werd neergehaald. ’t Harde had meer afstand kunnen nemen, maar de matig bespeelbare grasmat zorgde ervoor dat de eindpass vaak moeilijk te geven was. ’s Heerenbroek claimde terecht tevergeefs voor een strafschop nadat een schot van het lichaam van Menno van ’t Hul ruim naast caramboleerde.

Na de rust daalde het niveau van de wedstrijd. ’s Heerenbroek won iets meer de tweede bal en had een korte fase meer het initiatief. Dit leidde tot een kopkans die naast ging en een niet al te harde inzet, die stijlvol door Henry Schipper onschadelijk werd gemaakt.

Gaandeweg kreeg ’t Harde weer het initiatief en beperkte de tegenstander zich tot het stoppen van de aanvallers met kiezelharde overtredingen. In de slotfase werd Henk Elskamp getorpedeerd in de zestien meter. Scheidsrechter Weuring kon niet anders dan ’t Harde een tweede strafschop geven. Wesley van de Roest voltrok het vonnis en liet de keeper kansloos met een leep balletje.

Het slotakkoord was voor invaller Peter de Valk. De buitenspeler werd prima vrijgespeeld over de rechterkant. Waar het leek dat de aanvaller zijn eerste doelpunt voor ’t Harde zou maken, legde hij de bal panklaar af op de meegelopen Jelle van ’t Hul die van dichtbij zijn zesde van het seizoen en het derde doelpunt van ’t Harde deze wedstrijd.

De dag na koningsdag is er een inhaalronde voor de tweede periode. ’t Harde zal een uitwedstrijd spelen tegen sv HTC uit Zwolle. De wedstrijd zal aanvangen om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J.J. Schumer.