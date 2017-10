’t Harde komt maar niet opgang in de 4e klasse

Na drie wedstrijden met 1 punt onderin de 4e klasse bungelen is niet de start die ’t Harde voor zichzelf gewenst had, echter is het de bittere realiteit. Ook in Hattemerbroek kwam de ploeg van trainer Egbert Kragt niet tot winnen en dat is gezien het vertoonde spel in het begin van de wedstrijd een groot wonder.

’t Harde legde de Noord Veluwe Boys (NVB) compleet haar wil op. Het reeg de kansen aan een. NVB mocht blij zijn dat het slechts met 0-1 achterstond door een treffer uit een prima aanval afgemaakt door Henk Elskamp.

Na een klein half uur ging er van alles mis achterin bij ’t Harde. Een te harde terugspeelbal kon door, de op het gladde veld uitglijdende, doelman Schipper moeilijk verwerkt worden. De afgemeten lob van de buitenspeler van NVB viel vervolgens binnen, 1-1. NVB zette niet veel later de wedstrijd op zijn kop. Na een makkelijk gegeven vrije trap aan de zijkant van de 16-meter stond de Hardenese verdediging te schutteren. Eenvoudig kon de voorzet bij de eerste paal worden binnen getikt, 2-1.

Het broze vertrouwen van ’t Harde knakte en van het goede spel in de beginfase was niets meer over. De ploeg werkte wel hard, maar te veel foute keuzes maakten het de ploeg moeilijk om de stand gelijk te kunnen trekken. In de 65e minuut besliste NVB de wedstrijd. Een afgeslagen bal vanuit een vrije trap werd prima binnen geschoten. Vreugde bij de blauw-witten, ongeloof bij ’t Harde.

Kansen op de aansluitingstreffer waren er na een prima solo van Michiel Vlijm (korte hoek, net gepakt door de keeper), en nadat Terence ten Brink vrijgespeeld werd door Jelle van ’t Hul, maar zijn schot mistte richting.

Na drie wedstrijden staat ’t Harde nog zonder overwinning. Die eerste overwinning gaat er komen, maar laten we hopen dat die ook snel gaat komen. Zaterdag volgt een nieuwe kans, dan ontvangt het HTC uit Zwolle. De wedstrijd vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Hiemstra.