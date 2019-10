Opluchting overheerste bij ’t Harde toen Lawrence Visch in de 95e minuut met zijn derde goal van de middag en de 4-4 eindstand in het net kopte. Een spectaculaire wedstrijd waarin ’t Harde door eigen toedoen constant in de achtervolging moest. Uiteindelijk slaagde de ploeg er wel in, de puntendeling was niet meer dan terecht.

SEH had in de eerste fase van de wedstrijd het betere van het spel. De ploeg speelde voornamelijk vanuit de omschakeling en wist tot tweemaal toe een fout in de verdediging van ’t Harde af te straffen. De tweede van SEH kwam tot stand na een prachtige stift.

In de 26e minuut wist Wesley Huenestein de weggelopen Lawrence Visch te bedienen, die de keeper van dichtbij kansloos liet. Scheidsrechter Avci bleef bij zijn eigen waarneming, wat hij later in de wedstrijd zou blijven doen, en ging niet in op het vlagsignaal van zijn assistent uit Heerde.

De aansluitingstreffer lag er nauwelijks in of defensief geschutter zorgde ervoor dat SEH de marge weer naar 2 tilde, 1-3. Na deze treffer begonnen de eerste krachten bij SEH al af te nemen en begon de ploeg zich meer terug te trekken op de eigen helft. Vlak voor rust wist Visch zijn tweede treffer te maken. Op aangeven van Henrico Leusink kopte de spits de 2-3 tegen de touwen.

Na rust was ’t Harde heer en meester, maar zorgde een onnodige overtreding ervoor dat SEH de 2-4 op het scorebord kon zetten. De vrije bal werd eenvoudig bij de tweede paal binnen gekopt en ’t Harde kon weer alle zeilen bij zetten om nog iets van een resultaat te halen.

Het inbrengen van Terence ten Brink zorgde voor een nieuw elan bij de thuisploeg. Na een mooie combinatie met Bram van de Worp werd laatstgenoemde gevloerd in het strafschopgebied. Terence ten Brink mocht van scheidsrechter Avci twee keer aanleggen, omdat bij de eerste gemiste poging de Heerder keeper te snel van de lijn bewoog. In de herkansing schoot Ten Brink onberispelijk binnen, 3-4.

Melvin Boender dacht niet veel later de gelijkmaker te produceren, maar werd helaas afgevlagd voor buitenspel. ’t Harde bleef doorknokken en het niet fitte SEH had steeds meer moeite om fysiek op de been te blijven. In de absolute slotfase kreeg ’t Harde uiteindelijk nog hetgeen het recht op had. Een afgeslagen hoekschop werd opnieuw ingebracht door Van de Worp. De voorzet werd op waarde geschat door Visch, die zijn geplaatste kopbal in het zijnet zag verdwijnen, 4-4.

Door de puntendeling staat ’t Harde, net als SEH, op vier punten uit twee wedstrijden. Volgende week wacht voor de groen-witten de uitwedstrijd naar vv Kampen. De wedstrijd in Kampen vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Vinke.